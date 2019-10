Urso fala em “resultado normal” contra o Santos e vê Corinthians fraco mentalmente

Neste sábado, jogando em Itaquera, o Corinthians ficou no zero a zero diante do Santos, em partida válida pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o volante Junior Urso analisou o desempenho do Timão, e viu o resultado como normal.

“Falando de hoje, que a partida foi contra o Santos, acho que foi um resultado normal, que pode acontecer, são dois grandes times, o empate é uma coisa normal. O Santos está bem no Brasileiro, então, falando de hoje, é um resultado normal”, disse.

Com o empate, o Corinthians chega ao seu sexto jogo consecutivo sem vitória, e na visão do volante, esse retrospecto passa por uma falta de “força mental” da equipe alvinegra.

“Essa pressão vem mesmo das outras partidas, que a gente acabou não conseguindo a vitória. É um acumulo de estresse, que acaba afetando os jogadores, mas acho que falta um pouco de força mental, já que fisicamente estamos todos bem”, afirmou.

Sem poupar críticas ao time, Junior Urso disse também que falta um pouco de “espírito corintiano” e citou a falta de poderio ofensivo como um dos problemas da equipe.

“A gente já viu outros times do Corinthians jogando com o coração, com aquela raça corintiana, conquistando grandes coisas aqui dentro. Claro que falta muita coisa para a gente desse espírito corintiano, de repetente de estar fazendo esses gols, acho que é isso mesmo que está pesando pra gente, é passar esses jogos sem gols. É possível ganhar só na raça, mas é importante a gente estar crescendo no nosso futebol”, declarou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Por fim, o volante já projetou também a partida diante do CSA, marcada para a próxima quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), em Alagoas.

“Por ser a partida contra o CSA que a gente tem que ter essa força mental apurada. Não vamos para lá achando que pelo escudo vamos vencer, muito pelo contrário, é não deixar isso nos abalar, ir para lá com a mente forte, sabendo que se a gente bobear é uma equipe que pode arrancar os três pontos que a gente quer”, completou.