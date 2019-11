Urso cita mudança de postura do Corinthians em empate contra o Inter

Dois tempos distintos marcaram o empate entre Corinthians e Internacional. Mesmo em casa, o Timão começou mal o primeiro tempo, mas voltou melhor do intervalo e criou boas chances da etapa final. Na saída de campo, Junior Urso falou em mudança de postura da equipe.

“Mudamos um pouco nosso sistema em campo, o Inter tinha posse de bola quando a gente pressionava os zagueiros, então mudamos para evitar esse tipo de jogada. Teve também uma mudança de postura, faltou entrega no primeiro tempo, mas voltamos com mais vontade, crescemos na partida e tivemos chances de gol”, analisou em entrevista aos canais Premiere.

Urso ainda disse que a equipe faltou caprichar mais nas finalizações para o Corinthians sair com a vitória.

Temos que acertar mais o gol, nem precisa de tanta força. Temos mais que direcionar a bola. Temos um campo liso e esse tipo de jogo nos favorece. Mas a equipe está de parabéns”, finalizou.

Com o empate, o Timão continua na oitava colocação, com 50 pontos. A equipe de Dyego Coelho volta a campo no próximo domingo, às 16h, quando visita o Botafogo no Nilton Santos.