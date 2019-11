Urso revela melhora no ambiente do Corinthians após demissão de Carille

Fábio Carille foi demitido do Corinthians há duas semanas, após uma sequência de oito jogos sem vitória. A relação com os jogadores estava desgastada, o que também teria contribuído para a sua saída. Júnior Urso, que já havia admitido incômodo com algumas declarações do treinador, revelou melhora no ambiente nos últimos jogos.

“O clima melhorou muito. Há algumas semanas o clima era outro, tinha um certo peso e dificuldade para que as coisas acontecessem. A gente tentava, mas parece que tinha algo que não deixava realizar o que sabíamos. Agora está muito mais leve”, iniciou o volante.

Urso ainda citou que a melhora começa após a vitória contra o Fortaleza, na estreia de Dyego Coelho no comando do Timão.

“Isso começou a melhorar contra o Fortaleza, em que fizemos um bom jogo e colocamos o coração para trazer a vitória. Depois disso melhorou o desempenho e o que eram oito partidas sem vencer, agora são três sem perder”, finalizou.

Sem Carille, o Corinthians acertou com Tiago Nunes para 2020 e tem Dyego Coelho como até o final do ano. Com o interino, o Timão venceu o Fortaleza e empatou com Palmeiras e Internacional.

O Alvinegro briga por uma vaga no G6 e aparece na oitava colocação com 50 pontos. Depois d empate com o Inter, a equipe volta a campo no próximo domingo, às 16h, quando visita o Botafogo no Nilton Santos.