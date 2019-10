Uniformes do Corinthians para 2020 vazam na internet

Algumas peças da linha de uniformes do Corinthians para a temporada 2020 passaram a circular nas redes sociais nesta terça-feira. Ainda que não tenha sido feito nenhum anúncio oficial por parte da Nike, fornecedora de material esportivo do clube, as imagens começaram a ser divulgadas por perfis ligados a torcedores do clube.

Por enquanto, vazaram imagens dos uniformes de treino e da camiseta pré-jogo, utilizada pelos jogadores durante o aquecimento das partidas. Todas têm como base a cor cinza, e a que mais chama a atenção é a camisa pré-jogo, que traz alusões ao grafitti, com frases como “Todo Poderoso Timão” e “Time do Povo”.

Em relação aos uniformes de jogo para 2020, a tendência é que a Nike utilize referências ao kit utilizado em 1990, ano do primeiro título brasileiro do Timão. As camisas, contudo, só devem ser lançadas oficialmente ao final da atual temporada.

Com 43 pontos ganhos, o Corinthians ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), a equipe comandada por Fabio Carille visita o Goiás.