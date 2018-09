Um turno após estreia, Roger revê o Ceará em seu melhor momento

Um turno após estrear com a camisa do Corinthians, o centroavante Roger viajou com o elenco para reencontrar o Ceará nesta quarta-feira, no Castelão, e pode afirmar que vive seu melhor momento no Alvinegro. Relegado a terceira opção após um início de insistência no seu aproveitamento, ele vive no Ceará uma rara sensação de ser certeza entre os 11 titulares para uma partida da equipe.

Desde que chegou ao Timão, ainda em abril, Roger já fez 14 jogos oficiais, sendo 13 pelo Campeonato Brasileiro. Foi na única aparição pela Copa Libertadores da América, no entanto, que ele mostrou sua utilidade no elenco. Dono de boa atuação frente ao Colo-Colo, na Arena, ele saiu fortalecido apesar da eliminação com um gol marcado e boa participação nas chances criadas, maior briga do técnico Osmar Loss no momento.

Ele, por sinal, está bem próximo de igualar sua maior série de jogos seguidos como titular. Escolhido para iniciar as partidas contra Paraná, Colo-Colo e Atlético-MG, ele só havia emplacado sequência desse tipo entre o final do pré-Copa (Santos, Vitória e Bahia) e a primeira partida após o Mundial (Botafogo).

“Acho que o Corinthians teve uma mudança grande de jogadores. E toda mudança no meio de temporada é complicada”, avaliou Osmar Loss, que relegou o atleta a terceira opção ofensiva após a chegada de Jonathas e as boas apresentações do 4-2-4, com Clayson, Jadson, Romero e Pedrinho na frente.

Após a lesão de Jonathas e o mau momento vivido por Clayson, Roger apareceu como última cartada para Loss. Com três gols marcados até o momento, o centroavante busca mudar uma frase dita justamente a sua estreia para manter o bom momento. “É só acertar a m… do gol”, disparou ele após perder dois gols frente aos cearenses, em Itaquera. Agora é a hora.