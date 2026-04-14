Tuma pede licença da presidência do Conselho do Corinthians e chama Stabile de "traidor"

Por Tiago Salazar

O presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, solicitou licença do cargo por tempo indeterminado nesta segunda-feira. A decisão ocorre após a concessão de uma liminar que suspendeu a Assembleia Geral marcada para o próximo dia 18 de abril, que teria como objetivo a votação da proposta de reforma do estatuto do clube.

Com isso, Leonardo Pantaleão assume a função imediatamente, enquanto a Comissão de Ética ficará a cargo de Maria Ângela Ocampos, que, se for declarada impedida, deve deixar o espaço para Denis Piovesan.

Tuma justifica decisão e ataca Stabile

Tuma afirmou no documento que sua permanência na presidência do Conselho vinha sendo utilizada como argumento pelo presidente da diretoria, Osmar Stabile, para inviabilizar a realização da assembleia. Segundo ele, que chamou o presidente de "traidor", houve uma articulação política para "bloquear a vontade dos associados".

"Sua mais recente manobra, a ação que veio a público na manhã de hoje – e que, aliás, foi deliberadamente protocolada em sigilo, mesmo que sem qualquer fundamentação que o justifique –, tem como única finalidade impedir, exatamente, a manifestação dos associados. Stabile se utiliza de terceiro para propor a ação, porque tem medo de ser julgado exatamente pelo que é: um traidor. Um traidor de cada voto que recebeu. Um traidor de cada corinthiano que acreditou no seu caráter. Um traidor de quem quer um Corinthians democrático – valor que, por sua vez, nos define como instituição", seguiu.

Suspensão da assembleia

A decisão judicial que suspendeu a votação da proposta de reforma do estatuto do Corinthians se deu após uma solicitação do conselheiro Felipe Ezabella, que pertence ao Conselho de Orientação (Cori) do Timão.

"O Sport Club Corinthians Paulista informa a todos os associados que a assembleia anteriormente marcada para o próximo dia 18 foi suspensa por determinação judicial, em razão de medida impetrada por um associado do clube", comunicou o Coritnhians, mais cedo.

De acordo com o relato de Tuma, o pedido inicial não foi acolhido de imediato pelo Judiciário, que entendeu ser necessária a manifestação do próprio Corinthians antes de qualquer decisão. Ainda assim, a diretoria, por meio de seu presidente e do departamento jurídico, antecipou-se e concordou formalmente com o pedido para barrar a assembleia, o que culminou na decisão liminar favorável à suspensão, proferida no dia 10 de abril.

No comunicado, o presidente do Conselho Deliberativo também afirmou que: "não serei instrumento dessa manobra, tampouco permitirei a continuidade dos atos ilegais de constrangimento e assédio a funcionários e funcionárias que realmente trabalham pelo e para o Corinthians, ao contrário dessa gente autoritária e golpista".

"Saio temporariamente como um aceno ao bom senso coletivo, para que a reforma do Estatuto possa andar, para que a Assembleia possa ocorrer e para que o clube não continue refém dos que trabalham nos bastidores para adiar mudanças que o Corinthians já não pode mais postergar", seguiu.

O entrevero entre Tuma e Stabile

O desentendimento entre Romeu Tuma Júnior e Osmar Stabile ganhou força em reunião para votação da reforma do Estatuto Social, que terminou em bate-boca no Parque São Jorge, no último dia 9 de março.

Dias depois da confusão, Stabile protocolou um pedido de afastamento cautelar de Romeu Tuma Júnior na Comissão de Ética e Disciplina do Conselho Deliberativo do Corinthians, com base nos Artigos 27, 28 e 30 do estatuto alvinegro.

Ainda no último mês, o presidente do Corinthians, sem ter feito contato com o Conselho Deliberativo, convocou uma reunião extraordinária do CD com o intuito de votar o afastamento provisório de Romeu Tuma Júnior, tomando como base o Artigo 112, item 6, do Estatuto Social do Timão.

Ao todo, 137 conselheiros estiveram presentes no encontro. Foram 115 votos favoráveis ao afastamento de Romeu Tuma Júnior e 15 contra, além de sete abstenções. A decisão, porém, foi contestada por Romeu e Pantaleão, vice-presidente do CD e presidente da Comissão de Ética e Disciplina, que não reconheceram o afastamento.