Tropeços contra times que lutam contra a degola alertam Corinthians

O Corinthians encara a Chapecoense nessa quarta-feira, em jogo atrasado pela 21ª rodada o Campeonato Brasileiro. É a chance do Timão encostar no Santos, com os mesmos 41 pontos. Para isso, terá de vencer na Arena Condá, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Então, nada melhor do que encarar o lanterna da competição, de apenas três vitórias até aqui. Mais ou menos. O retrospecto corintiano contra as equipes que lutam pela permanência na Série A não é nada animador.

“Perdemos muitos pontos para equipes da parte de baixo da tabela. Conversamos para entrarmos com a mesma concentração que temos contra equipes grandes, para buscar os pontos que a gente perdeu no primeiro turno”, confessou Pedrinho.

O Corinthians fez oito dos 15 pontos possíveis contra os atuais cinco últimos colocados na tabela de classificação. Venceu justamente a Chape e o CSA no primeiro turno, com muito sofrimento, por apenas 1 a 0 em ambos os casos.

O time de Fábio Carille empatou com Avaí e Cruzeiro, além de perder para o Fluminense, primeiro clube fora do Z4 nesse momento.

Agora, fica o alerta. A missão é vencer, se igualar no número de jogos com seus concorrentes direitos e ir para Porto Alegre, encarar o Grêmio no sábado, embalado e confiante em buscar os líderes do Brasileirão.