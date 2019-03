Treino do Corinthians tem golaço de Pedrinho e “resenha” de Jadson no CT

Confira este e outros vídeos em

O treino do Corinthians na manhã desta sexta-feira teve um acesso incomum da imprensa nas atividades recentes do clube. Ministrado no campo mais próximo dos jornalistas, o treinamento contou com uma Fábio Carille bastante participativo na orientação aos atletas, Pedrinho inspirado no trabalho de contra-ataques e até uma “resenha” do meia Jadson com o atacante Gustagol, aniversariante do dia.

O camisa 10, que realizou um trabalho específico com o restante dos titulares, no campo vizinho, roubou as atenções quando os jogadores tiveram um intervalo. “O grupo está rachado”, bradou, em direção ao atacante Gustagol, que havia recebido uma festa de aniversário surpresa no dia anterior. Os registros, porém, só contaram com a presença do treinador, do meia Sornoza e do também atacante Vagner Love.

“Quando eu faço aniversário eu chamo todo mundo. Ir já é outra coisa, mas eu convido”, continuou o camisa 10, arrancando muitas risadas dos companheiros. Alheio aos comentários, Carille observou de perto o aproveitamento dos reservas na movimentação e fez questão de criticar/elogiar o que via.

Além do “boa” característico, o comandante reclamou quando os atletas demoraram a finalizar a jogada de 3 contra 2, simulando um contragolpe nos jogos oficiais. “Agora já perdeu muito tempo”, disse ele mais de uma vez, além de pedir mais capricho nas finalizações. “Dá para melhorar, dá para fazer melhor” ressaltou após uma sequência de chutes muito ruins de André Luís, Marquinhos e Araos.

Os dois últimos, por sinal, chamaram a atenção pelo mau desempenho. O atleta da base, inscrito no mata-mata do Paulista, chegou a perder um gol sem goleiro, surpreendendo os companheiros. O chileno, por sua vez, não conseguiu ser efetivo quando teve a chance de finalizar, mandando uma bola metros à esquerda do gol em dado momento.

Por outro lado, o destaque ficou pelo meia Pedrinho, dando um show de habilidades. Em dado momento, ele aproveitou um rebote do goleiro Cássio, driblou Thiaguinho para dentro, esperou o volante se recuperar e deu mais um corte, tocando na saída do arqueiro titular. Depois de perder vaga na equipe no jogo de quarta-feira, ele tenta ser titular no domingo, contra o Santos, pela ida da semifinal do Paulista.

Um pouco do treino de contra-ataque. Sugiro ver até o final para apreciar o drible do Pedrinho. #GazetaTimao pic.twitter.com/v7eurqxFw6 — Tomás Rosolino (@TomasRosolino) 29 de março de 2019

Apesar da descontração e do bom rendimento, o treino não serviu para definir quem será titular diante do Peixe. A escalação será passada ao elenco na movimentação da manhã de sábado, também no CT, com os jogadores já ficando concentrados para o mata-mata do Estadual.