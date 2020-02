Treino do Corinthians tem evolução de Ramiro e Yony empolgado

O Corinthians voltou ao trabalho no CT Joaquim Grava nesta quinta-feira depois da eliminação na Copa Libertadores da América. O foco agora é no Campeonato Paulista e no sábado já tem clássico com o São Paulo, no Morumbi.

Como de costume, quem iniciou o duelo com o Guaraní ficou apenas na área interna do CT para se recuperar do desgaste. Em compensação, no campo a atividade foi intensa.

Yony González chamou atenção pela disposição e empolgação. No trabalho em campo reduzido, o colombiano se doou a cada jogada, marcou dois belos gols e se cobrou muito quando não conseguia concluir bem a jogada, com direito a socos no chão e gritos para extravasar.

Caso sua inscrição seja regularizada no BID da CBF e no site da FPF até às 19h dessa sexta, o reforço corintiano irá para o Majestoso.

Quem continuará fora é Ramiro, mas o meio-campista deu bons sinais nesta quinta. Pela primeira vez, Ramiro apareceu no campo. O trabalho de recuperação do estiramento do joelho direito ainda está entregue ao departamento médico e junto aos fisioterapeutas. Ramiro está evoluindo bem, mas ainda deve passar a próxima semana afastado.

Danilo Avelar e Léo Santos também trabalharam à parte. Ambos se recuperam de lesão e ainda não estrearam na temporada oficial. Diferente de Ramiro, a dupla está em um estágio avançado, fazendo trabalhos para igualar a condição física com os demais e recuperar a sintonia com os movimentos de jogo.

Pedrinho, um dos personagens da queda corintiana na Libertadores, apareceu no gramado e treinou normalmente. No fim, deixou o campo ao lado de Mateus Vital.

O Corinthians fará nesta sexta o último treino antes do confronto com o São Paulo. Tiago Nunes deve promover mudanças na escalação, mas tudo ainda depende do resultado dos exames que avaliam o desgaste dos atletas.