“Trabalhar muito se quisermos crescer”, diz Boselli após derrota do Timão

Mauro Boselli deu declarações fortes na saída de campo após o Corinthians perder para o Botafogo-SP por 2 a 1 em amistoso realizado na noite deste sábado, em Ribeirão Preto, onde foi disputada a partida, que marcou a inauguração da Arena Eurobike, setor do estádio Santa Cruz que foi modernizado.

Autor do único gol do Corinthians no jogo, Mauro Boselli não escondeu a decepção de ter de voltar para casa com a derrota na bagagem sendo bastante crítico em relação à atuação da sua equipe no interior do estado.

“Nós temos que melhorar muito. Não estamos jogando bem. Temos que trabalhar muito se quisermos crescer nos campeonatos. Assim, jogando desse jeito, creio que não conseguiremos nada. Temos mais umas semanas para trabalhar e nos acertar”, afirmou Boselli em entrevista ao SporTV.

O Corinthians ainda terá mais dois amistosos antes do reinício do Campeonato Brasileiro. Aproveitando essa pausa para a disputa da Copa América para fazer ajustes, o técnico Fabio Carille colocará sua equipe à prova mais uma vez na próxima quinta-feira, às 20h (de Brasília), contra o Vila Nova-GO, no Serra Dourada. Depois, encara o Londrina, em Maringá, no domingo, às 11h (de Brasília).

A primeira partida oficial do Corinthians após essa intertemporada acontece no dia 14 de julho, contra o CSA, na Arena Corinthians, às 16h (de Brasília).