Torcida e jogadores do Corinthians deixam Mineirão crentes na virada

O Corinthians saiu atrás do Cruzeiro no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, mas a derrota não abateu nem o time nem a torcida alvinegra. Assim que soou o último apito de Daronco, a Fiel, mesmo em número reduzido no Mineirão, cantou em alto e bom som, e se mostrou mais empolgada que os cruzeirenses para o reencontro de quarta-feira que vem, em Itaquera.

No caminho para o vestiário, os jogadores corintianos se mostraram em sintonia com seus torcedores e demonstraram otimismo em reverter a vantagem da Raposa na Arena Corinthians.

“O Corinthians sai vivo, agora a gente joga no nosso estádio, vai estar lotado e vamos reverter esse resultado. Lógico que vem para buscar uma vitória ou, na pior das situações, um empate, mas o gol mínimo podemos reverter em São Paulo”, declarou o capitão Cássio, à TV Globo.

“Resultado totalmente reversível pelo fato de ter o placar mínimo aqui. Não quer dizer que acabou. Estamos vivos, decidiremos na nossa casa, com apoio da nossa torcida. É um resultado que nos dá confiança. Vimos que quando começamos a trabalhar, abriram os espaços”, avisou o volante Gabriel.

“Levamos o gol em um erro ali, para mim o único que a gente deu. No segundo tempo a gente teve mais posse de bola. Agora é chegar na semana que vem, focar, temos total capacidade para virar esse jogo. Ninguém acreditava na gente, nós mesmos acreditávamos em nós. A gente sabe da nossa capacidade de virar esse jogo. Só depende da gente”, completou o zagueiro Léo Santos.

Como o gol qualificado não é mais critério de desempate na Copa do Brasil, basta ao Corinthians uma vitória simples em sua Arena para levar a definição do título aos pênaltis. O Cruzeiro só precisa de um empate. Um triunfo por dois gols de diferença ou mais garante o tetra aos corintianos dentro no tempo normal.