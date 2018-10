Titulares vão a campo, mas Corinthians treina sem Avelar e Jadson no CT

O Corinthians deu prosseguimento nesta sexta-feira à sua preparação para encarar o Vitória, no domingo, às 16h (de Brasília), no Barradão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o retorno dos titulares às atividades no gramado, no CT Joaquim Grava, a ausência ficou pela dupla formada pelo lateral esquerdo Danilo Avelar e pelo meia Jadson, que realizaram trabalho interno, tornando-se incerteza no duelo.

O caso que mais preocupa é o do defensor, que encarou uma das sequências mais longas de jogos recentemente, atuando em 23 dos 25 duelos do segundo semestre, e passou por tratamento por causa de dores. Caso se confirme sua baixa, Carlos entra no setor. Enquanto isso, o armador recebe atenção especial por ter completado 35 anos no começo deste mês, necessitando de um cuidado especial para evitar lesões. Sua presença é provável no final de semana.

Além deles, outro que foi titular contra o Cruzeiro, na final da Copa do Brasil, e não esteve em campo foi o atacante Emerson Sheik. Aos 40 anos, ele apareceu como a surpresa do técnico Jair Ventura na escalação e fez boa partida, sendo substituído na metade final do segundo tempo. Como atuou também contra o Santos, no fim de semana, porém, sua titularidade já era bem pouco provável em Salvador.

Em campo, Jair fez um trabalho de posse de bola após o aquecimento, pedindo bastante precisão na movimentação dos jogadores. Dentre os titulares na final que apareceram no gramado estavam os zagueiros Léo Santos e Henrique, o lateral direito Fagner, os volantes Ralf e Gabriel, e os atacante Romero e Jonathas.

Dentre eles, Gabriel é ausência certa por estar suspenso com três cartões amarelos acumulados. Douglas, preterido na decisão, deve ser o seu substituto. Na frente, Jonathas, que não agradou no meio da semana, tem grandes chances de ser trocado por Roger. O camisa 9 não podia atuar pela Copa do Brasil.

O time volta a treinar neste sábado pela manhã, também no CT, em atividade fechada à presença da imprensa. O elenco viaja à tarde para Salvador, local do duelo de domingo. Com 35 pontos conquistados até o momento, o Timão está apenas quatro acima da zona de rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, que se inicia no Ceará.