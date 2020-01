Time do Japão pode tirar Gustavo do Corinthians

O Corinthians pode perder o centroavante Gustavo para o futebol japonês. A Gazeta Esportiva apurou que o Yokohama Marinos, atual campeão da J-League, monitora o jogador do Timão.

Gustagol não é visto como prioridade no clube asiático, que tem outra negociação em andamento para a posição. Ainda assim, dirigentes do Yokohama Marinos buscaram informações sobre o jogador e revelaram interesse.

O Corinthians aguarda uma sinalização do Yokohama Marinos para iniciar conversas, o que deve acontecer ainda nesta semana. A princípio, a diretoria alvinegra pede 6 milhões de dólares (cerca de R$ 24,5 milhões) para liberar o atleta.

O elenco do Yokohama Marinos já conta com três brasileiros no ataque: Marcos Júnior, ex-Fluminense, Erik (emprestado pelo Palmeiras) e Edigar Junio (emprestado pelo Bahia).

Gustagol chegou ao Corinthians em 2016, mas foi emprestado para Bahia, Goiás e Fortaleza antes de se firmar no clube.

Em junho do ano passado, Gustavo teve o contrato renovado com o Timão até dezembro de 2022, com direito a aumento substancial no salário do atleta e na multa rescisória.

Na última temporada, Gustavo foi o principal artilheiro do clube ao marcar 14 gols em 53 partidas com a camisa do Corinthians.