Timão provoca e recorda goleada de 6 a 1 sobre o São Paulo

Em alta com o título brasileiro de 2017, otambém proporcionam a alegria para a sua torcida com grandes recordações. Agora, as redes sociais do Timão trouxeram uma provocação ao rival, relembrando os dois anos da goleada por 6 a 1 na Arena Corinthians.

“Relembrar é viver! Dois anos do #6x1DoHexa! Inesquecível!”, destacou a publicação corintiana na manhã desta quarta-feira.

Clique aqui e recorde os gols de Corinthians 6 x 1 São Paulo

O jogo marcou a comemoração do hexacampeonato brasileiro, assegurado no jogo anterior, no empate diante do Vasco fora de casa. Na ocasião, no gramado da Arena Corinthians, os jogadores receberam, inclusive, as medalhas e a taça da conquista.