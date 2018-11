Timão nega que taça do Mundial de Clubes de 2012 foi penhorada

O Corinthians divulgou, nesta quarta-feira, comunicado de imprensa para afirmar que a taça do Mundial de Clubes de 2012, conquistado após triunfo sobre o Chelsea, não foi penhorada em uma disputa judicial contra o Instituto Santanense.

A entidade, que é mantenedora da UniSant’Anna, vive uma disputa judicial com o Timão desde 2008. A faculdade alugava um espaço no Parque São Jorge, sede social do Alvinegro, e alega que o clube passou a impedir o acesso de alunos e funcionários no local, o que gerou o processo.

Confira o comunicado:

“O Sport Club Corinthians Paulista informa que não houve qualquer fraude no pagamento da premiação referente à Copa do Brasil, tendo a CBF procedido aos repasses conforme calendário regular, bem como informa que não houve nenhuma determinação de penhora sobre a taça do mundial de 2012, mas apenas um pedido dos advogados do Instituto Santaense nos autos, considerado absurdo pela agremiação por ferir a ordem legal de preferência dos bens passíveis de penhora com o único intuito de gerar efeito midiático infundado. O clube destaca que também aciona o referido Instituto na Justiça, que mantinha tratativas para a resolução amigável da disputa e que todas as medidas legais cabíveis foram e estão sendo tomadas”.