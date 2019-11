Tiago Nunes vai ao CT do Corinthians pela primeira vez

O treino do Corinthians desta terça-feira contou com uma presença importante. O técnico Tiago Nunes, contratado para assumir o comando da equipe na próxima temporada, compareceu ao CT Joaquim Grava pela primeira vez desde que foi anunciado. Pouco antes, ele passou pelo Parque São Jorge.

O novo treinador do Timão já se reuniu com dirigentes do clube. O diretor administrativo do equipe alvinegra, André Negão, publicou uma foto no Instagram em que aparece ao lado do ex-treinador do Athletico Paranaense e de Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol.

Anunciado no início do mês de novembro para substituir o técnico Fábio Carille, Tiago Nunes chega ao Corinthians depois de uma passagem de destaque pelo Furacão, tendo conquistado os títulos da Copa Sul-Americana e do Campeonato Paranaense de 2018, além da Copa do Brasil de 2019. No entanto, o comandante só estreará pelo novo clube em 2020.

Até lá, o Timão segue sob o comando de Dyego Coelho. Com o interino à beira do gramado, o Corinthians tenta conquistar uma vaga para a próxima edição da Copa Libertadores. No momento, o time alvinegro ocupa a oitava colocação do Campeonato Brasileiro com 50 pontos conquistados.