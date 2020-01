Tiago Nunes revela preferência por estilo ofensivo, mas garante ser flexível

Tiago Nunes foi apresentado como treinador do Corinthians nesta segunda-feira e já falou sobre o estilo de jogo que pretende implementar no Timão. Apesar da missão de tornar o Alvinegro mais ofensivo, o treinador destacou a importância de se adaptar ao grupo de jogadores.

Com mais de 15 anos de experiência como técnico, Tiago Nunes adotou um discurso mais flexível para falar sobre seus conceitos de futebol na primeira entrevista coletiva como treinador do Corinthians.

“Durante minha trajetória, experimentei diversos modelos de jogo. Me formei como treinador tendo a oportunidade de vivenciar quase todas as ideias. Mas o que mais me agrada é ter mais a bola, ser propositivo, que privilegia a condição técnica, até mais vistoso de ver”, comentou o novo treinador do Corinthians.

“Mas sou ciente de que esse modelo só se desenvolve com o passar dos treinamentos, aí você vai vendo se encaixa com os jogadores, os adversários. A minha ideia é fazer a equipe propositiva, mas não impede no decorrer da temporada encontrar uma outra ideia que vai nos levar à vitória de uma maneira mais fácil”, completou.

Tiago Nunes comanda o primeiro treinamento do Corinthians na tarde desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava. O elenco iniciará a pré-temporada em São Paulo e permanecerá na cidade até o dia 12, quando embarca para os Estados Unidos, para a disputa da Florida Cup.

O Timão fará sua estreia no torneio de pré-temporada contra o New York City FC, no dia 15. Logo na sequência, os comandados de Tiago Nunes terão pela frente o Atlético Nacional, no dia 18. Ambas as partidas acontecerão no Exploria Stadium.

