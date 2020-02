Tiago Nunes reconhece necessidade de melhora: “a gente sabe que precisa de mais”

O Corinthians conheceu sua segunda derrota no Campeonato Paulista e embalou o segundo revés em sequência. Após a partida contra a Inter de Limeira, Tiago Nunes reconheceu que o time precisa melhorar.

“A gente oscilou a performance, em uns momentos bons e outros ruins. É um processo natural, mas para o Corinthians sabemos que precisamos de mais. Precisa vencer também. Não adiantar jogar bonito e não ganhar. É um jogo de eficiência”, comentou.

A derrota tirou o Timão da liderança do grupo C do Campeonato Paulista. Além disso, alimentou a pressão para a quarta-feira, quando o Alvinegro terá a decisão contra o Guaraní, do Paraguai, pela pré-Libertadores.

Apesar de resultado negativo e da atuação modesta, Tiago acredita que o time vem evoluindo e conta com um triunfo e classificação na próxima partida. Para ele, o torcedor será fundamental.

“Temos sabedoria que estamos em processo de evolução, e vamos evoluir. Mas ao mesmo tempo também temos de entregar resultado imediato. Torcedor nos apoiou o tempo todo, independente da circunstância do resultado, tomou chuva e merece um resultado melhor. Na quarta-feira temos de dar uma resposta imediata, com muito respeito ao adversário, para que a gente possa voltar a normalidade e sonhando com uma temporada muito boa”, finalizou.