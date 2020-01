Tiago Nunes rasga elogios a Luan: “Falar de sua qualidade é chover no molhado”

Após a derrota do Corinthians para o Atlético Nacional, da Colômbia, no último sábado, o treinador Tiago Nunes não poupou elogios ao atacante Luan, que fez sua estreia com a camisa alvinegra na disputa da Copa Flórida.

“Falar sobre a qualidade do Luan é chover no molhado. Ele é um grande jogador e já provou isso quando jogou pelo Grêmio, sendo campeão da América. No ano passado teve lesões, mas foi decisivo quando estava em campo. Tecnicamente, ele toma decisões que normalmente um atleta comum consegue tomar”, disse.

O início do camisa 7 realmente é animador. Em duas partidas, atuando apenas um tempo em cada uma, marcou dois gols belos gols. Além dos tentos, foi peça fundamental para a evolução do setor ofensivo corintiano, principal problema da temporada passada, esbanjando boa forma.

“Quero ressaltar a entrega dele, é um dos caras que tem nossos melhores números físicos, um volume de percorrer o campo muito alto. No jogo contra o New York City, foi o jogador que mais correu, jogando 45 minutos”, comentou o treinador do Timão.

Com histórico recente de lesões, resta saber se Luan aguentará uma longa sequência de jogos e render em alto nível. Se depender de Tiago Nunes, o atleta de 26 anos vai ser peça chave.

“Se ele continuar nesse ritmo, tenho certeza que ele vai manter esse nível de performance e evoluir cada vez mais e ser determinante para uma temporada longa e importante”, finalizou.