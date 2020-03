Tiago Nunes quer Corinthians “Rock and roll” e diz que não gosta de sofrer

Vencer pela vantagem mínima, com muito sofrimento se tornou uma marca do Corinthians nos últimos tempos. Apesar dos títulos recentes, Tiago Nunes quer acabar de vez com isso no clube e montar um time que tenha outra pegada dentro de campo.

“Rock and roll! Gosto muito de analogias. Tenho que tomar cuidado com as palavras, mas é como dirigir um carro de maneira prudente pela direita a 80km/h ou dirigir um pela pista da esquerda a 120km/h. Vamos correr mais riscos, ser mais agressivos, ser mais atentos. A batida que queremos é o Rock. Luta, raça, briga. Tenho escutado muito que o Corinthians aprendeu a sofrer nos últimos anos, mas eu não gosto de sofrer. Quero que os adversários sofram. Quero um time agressivo. Esse é o meu perfil”, avisou o técnico, em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

“É uma ideia de jogo nova para o Corinthians, não uma ideia nova no futebol. As garnes equipes do mundo estão buscando jogar, ter a bola, agredir o adversário. Estamos tentando transformar esse clube gigantesco num clube mais contemporâneo. O Corinthians merece esse protagonismo. Mas isso requer tempo. É igual aprender um novo idioma. Palavras novas, frases, treinar o ouvido. É um processo até chegar na fluidez. Está tudo dentro da conta. Estou confiante”, completou.

Apesar do entusiasmo, o Corinthians é o lanterna do Grupo D no Campeonato Paulista a quatro jogos para o fim da primeira fase. Neste sábado, o desafio é contra o Novorizontino, fora de casa.