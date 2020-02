Tiago Nunes prepara terreno para Lucas Piton assumir titularidade no futuro

Não é segredo para ninguém que uma das principais dúvidas do Corinthians no ano está na lateral-esquerda. Sidcley retornou ao Timão após longa negociação com o Dínamo de Kiev, porém não tem vaga cativa no time titular. Isso porque Lucas Piton tem mostrado serviço desde que subiu para o profissional e pede passagem no Alvinegro.

O lateral de 19 anos foi titular no clássico contra o São Paulo e foi elogiado por Tiago Nunes na entrevista coletiva. O treinador evitou cravar quem é o dono da posição, mas não economizou elogios a Piton e projetou o futuro do jogador no Corinthians.

“O Lucas merece ser titular, assim como Sidcley merece por tudo o que já fez na carreira. Comentei com amigos da imprensa no CT que o Lucas está sendo preparado para ser titular do Corinthians. É um processo de entrada e saída do time até que ele possa ser firmado. Há um mês, ele iria disputar um jogo da Copa São Paulo e mandamos ele vir porque acreditamos que tem esse potencial para ser titular do Corinthians”, afirmou Tiago Nunes.

“Temos que dar continuidade ao Sidcley também porque é um grande jogador, tem passagens fora do país, precisa de ritmo, adaptação. Não posso descartar um jogador. Tem que estar todo mundo inteiro. Sidcley é importante assim como o Lucas tem um futuro brilhante”, completou.

Após a vitória sobre o Santos, no início de fevereiro, Tiago Nunes garantiu que Sidcley era o titular da lateral-esquerda. No entanto, o jogador foi muito criticado nos últimos jogos, principalmente na partida de ida contra o Guaraní-PAR, pela Libertadores. Sidcley foi o responsável por deixar o jogador do clube paraguaio que marcou o gol em condição legal.

Nas oito partidas oficiais disputas pelo Corinthians em 2020, Sidcley começou como titular em quatro delas, enquanto Lucas Piton começou jogando em outras quatro. No entanto, o jovem também entrou no segundo tempo em três oportunidades.

Apesar do desempenho ofensivo do Timão ter melhorado em 2020, a equipe ainda oscila e tem a pior campanha no Campeonato Paulista dentre os quatro grandes. O time do Parque São Jorge tem oitos pontos somados e ocupa a segunda colocação do grupo D do estadual.

O Corinthians volta a campo apenas no sábado, contra o Água Santa, em Diadema, às 15h. Eliminado da Libertadores, o Timão terá o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro no calendário de 2020.