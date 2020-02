Tiago Nunes nega falta de concentração e pede melhoria nas tomadas de decisões

Na tarde do último domingo, o Corinthians conheceu sua segunda derrota no Campeonato Paulista e a quarta sob o comando de Tiago Nunes. Quando perguntado sobre o que faltou no revés para Inter de Limeira, o treinador minimizou a falta de concentração e frisou na melhoria das tomadas de decisões dos atletas.

“Se levar em consideração os erros, é mais determinante a tomada de decisão. Não é concentração, estava todo mundo focado e querendo vencer, lutando”, comentou.