Tiago Nunes nega contato com o Corinthians: “Não chegou proposta alguma”

Em entrevista coletiva concedida na manhã desta quarta-feira, Tiago Nunes negou que tenha entrado em contato com dirigentes do Corinthians. O treinador alegou que todas os assuntos envolvendo a mudança de clube foram tratados por seu agente.

“Não chegou proposta alguma do Corinthians. Todas as especulações e contatos foram diretamente com meu agente. Ele que tem tomado frente disso. Sempre evitei. Não conversei com nenhum dirigente do Corinthians, nenhum representante do Corinthians ou de clube algum”, afirmou o treinador.

A chegada de Tiago Nunes ao Corinthians, no entanto, já foi confirmada pelo diretor de futebol Duílio Monteiro Alves na última terça-feira. Além do cartola do Timão, o Athletico-PR divulgou uma nota oficial criticando a negociação entre o clube paulista e o treinador.

Mesmo se despedindo do Furacão, Tiago Nunes só assumirá o comando do Corinthians em 2020. Durante a atual temporada, a atuação do treinador deve ser voltada aos bastidores, com foco no planejamento.

“Não irei trabalhar em nenhum clube em 2019. Isso vai ao encontro do que havia colocado à disposição do Petraglia, em respeito ao próprio Athletico e também em respeito a qualquer instituição que eu for trabalhar. É preciso de um tempo para desvincular e cortar os laços e, a partir de 2020, estar de corpo e alma no novo projeto”, completou Tiago Nunes.

