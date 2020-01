Tiago Nunes monta provável Corinthians para estreia na Copa Flórida

No início da noite desta terça-feira, o Corinthians deu continuidade à preparação para sua estreia na Copa Flórida, marcada para esta quarta. No segundo dia de treinamentos em Orlando, nos Estados Unidos, o técnico Tiago Nunes esboçou um provável time titular para enfrentar o New York City FC.

Léo Santos e Everaldo são dois destaques prováveis para a partida. Enquanto o zagueiro está em processo de transição, o atacante novamente não participou das atividades no gramado.

Sem ambos os atletas, Tiago Nunes montou dois times para treinar transição ao campo de ataque. Diante disso, um provável Corinthians para o duelo deve contar com: Cássio, Bruno Mendez, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton; Gabriel e Cantillo; Davó, Luan e Janderson; Vagner Love.

A outra equipe teve os seguintes jogadores: Walter, Fagner, Pedro Henrique, Marllon e Sidcley; Richard, Camacho, Ramiro e Mateus Vital; Mauro Boselli e Gustavo.

Assim como foi na manhã desta terça, o Corinthians terá uma atividade fechada à imprensa horas antes do confronto da Copa Flórida.

