Tiago Nunes fecha treino tático do Corinthians nesta quinta-feira

O Corinthians realizou nesta quinta-feira o penúltimo treino antes de entrar em campo pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. A atividade no CT Joaquim Grava foi fechada à imprensa.

O técnico ajustou o posicionamento dos jogadores em campo, além de um trabalho com bola parada. Pelo terceiro dia consecutivo, o volante Paulinho treinou nas dependências do Timão. Ele está no Brasil por conta do adiamento do Campeonato Chinês, devido a epidemia de coronavírus no país.

Ramiro, que se recupera de uma lesão no joelho direito, segue em tratamento. Os zagueiros Léo Santos e Danilo Avelar, também machucados, estão mais próximos de retornar, e inclusive já trabalham com bola junto aos preparadores físicos.

Na manhã da sexta-feira, o Corinthians faz a última atividade no CT antes de viajar para Diadema, onde enfrenta o Água Santa, às 15h (de Brasília) do sábado.