Tiago Nunes faz o primeiro coletivo da semana em treino fechado

Tiago Nunes começou a esboçar a escalação do Corinthians que vai encarar o Novorizontino, sábado, fora de casa, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

Nesta quarta-feira, em treino fechado à imprensa, o técnico fez um coletivo e também voltou a cobrar o grupo em atividades de ‘ataque contra defesa’ e simulações de jogo. Jogadores do Sub-23 foram utilizados.

Ramiro e Léo Santos, apareceram no campo, mas ainda estão em fase de transição. A dupla se recupera de lesão no joelho. Yony González também fez um trabalho à parte no gramado. O colombiano trata um desconforto na coxa e ainda é dúvida para a próxima rodada do Estadual.

As informações foram divulgadas pelo site oficial do clube.

O Corinthians ainda fará mais dois treinos táticos fechados à imprensa até o dia do confronto. Na lanterna do Grupo D, o Timão precisa dar uma resposta imediata para amenizar o risco de não se classificar às quartas de final do Paulistão.