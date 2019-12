Tiago Nunes exclui chance de repetir estratégia do Athletico no Corinthians

Algumas das decisões no Athletico Paranaense independem da opinião do técnico do time principal. Uma delas é o fato do clube usar as promessas do Sub-23 no campeonato Estadual. De 2013 para cá, apenas em 2016 o Furacão optou por colocar seus principais atletas no torneio regional, sempre por determinação da diretoria.

Considerado o melhor técnico da história do Athletico, oriundo das categorias de base do rubro-negro e elogiado no Corinthians também por aproveitar jogadores de times de baixo na equipe principal, Tiago Nunes tem sua decisão tomada quanto ao tema.

No Timão, o novo comandante vai com o que tem de melhor. Ciente da dificuldade que o Campeonato Paulista impõe – para muito é o Estadual mais difícil do país – e também da cobrança maior por um bom resultado final na competição, Tiago Nunes não quer saber de arriscar.

Os primeiros testes no elenco do Corinthians serão feitos na Copa Flórida. A delegação viaja aos Estados Unidos no dia 8 de janeiro, dois dias após a apresentação no CT Joaquim Grava.

No exterior, o Corinthians vai enfrentar o New Yourk City, dia 15 de janeiro. Depois, joga contra o Atlético Nacional-COL, dia 18, pelo torneio de pré-temporada.

A intenção de Tiago Nunes é usar todos os atletas que tiver à disposição na ocasião, provavelmente trocando 11 jogadores de uma vez nos intervalos das partidas, sem muita preocupação quanto ao placar final dos confrontos.

Mas, a partir do dia 22 de janeiro, quando o Corinthians vai estrear no Paulistão, contra o Botafogo-SP, na Arena, a história muda. Tiago Nunes vai com tudo desde o começo.