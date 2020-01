Tiago Nunes exalta setor de criação do Corinthians: “Estamos no caminho certo de evolução”

O setor ofensivo do Corinthians foi o grande destaque da partida contra o Atlético Nacional, da Colômbia, pela segunda rodada da Copa Flórida, apesar da derrota por 2 a 1. Para Tiago Nunes, o desempenho foi bastante agradável.

“A equipe conseguiu criar ofensivamente de maneira satisfatória e esse é o saldo positivo da preparação. A produção foi muito boa, tivemos um número muito alto de finalizações e chances reais. Isso nos dá a tranquilidade que estamos no caminho certo de evolução e preparação para a temporada”, comentou.

Um dos principais problemas do Timão em 2019 foi justamente o ataque. Agora, em duas partidas, o “novo” Corinthians já marcou três vezes e, além das bolas na rede, apresentou uma grande evolução se comparado ao ano passado. Somente no jogo contra os colombianos, foram oito chances reais de gol.

A grande deficiência do ataque corintiano na noite deste sábado foi a pontaria. O Alvinegro teve bom volume de jogo e chegava com certa facilidade no campo adversário, contudo, a finalização não saiu de acordo em vários oportunidades. Para o comandante, o alto nível de desgaste com o início da temporada foi o fator determinante e o tema não preocupa para a sequência.

“A pontaria tem uma relação direta com o refinamento técnico. Nós estamos no limite físico. Praticamente tivemos um jogo ontem, de acordo com o trabalho que foi feito no treinamento. Nós temos jogadores de alta capacidade técnica, que normalmente não perdem os gols que perderam hoje, isso vai acontecer de maneira natural. Futebol é assim, você precisa marcar”, finalizou.

O próximo desafio do Corinthians será na quinta-feira, contra o Botafogo-SP, em Itaquera, pela estreia no Campeonato Paulista.