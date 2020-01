Tiago Nunes faz um bom começo no Corinthians, segundo Ramiro e Love

Tiago Nunes fez apenas duas partidas à frente do comando técnico do Corinthians. Com uma vitória e uma derrotada, o novo treinador do Timão vem sido bastante elogiado por seus jogadores. Ramiro e Vagner Love não pouparam enaltecimentos ao recém-chegado e prometem comprar sua briga.

“Tudo que a gente produziu na Flórida é por conta do Tiago e da comissão. Desde sair jogando, e até mesmo quando está sem a bola, a parte tática e o entendimento de jogo. A gente está se dedicando bastante, comprando a briga para colher bons frutos”, comentou Ramiro.

O principal fator que arrancou exaltações do início de Tiago Nunes foi o ataque. Um dos principais problemas do Timão em 2019 foi a produção ofensiva, que parece caminhar para rumos melhores. Em duas partidas, foram três gols marcados.

Vagner Love, uma das principais armas no ataque do Corinthians também aprova o começo de temporada.

“Ele é um cara que cobra muito, exige bastante dos jogadores. É muito inteligente taticamente, que nos obriga sair jogando sempre. Tenho certeza que a gente vai evoluir muito com ele”, disse o camisa 9.

A estreia oficial do Alvinegro em 2020 está marcada para a próxima quinta-feira, às 21h30, contra o Botafogo-SP pela primeira rodada do Campeonato Paulista.