Thiaguinho conta festa no Allianz, mas vê Corinthians com “pés no chão”

O Corinthians comemorou bastante a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, no último sábado, no Allianz Parque, mas todos têm noção de que o clube precisa evoluir bastante durante a temporada. Pelo menos é o que assegurou o volante Thiaguinho, presente na celebração na casa do adversário e no programa Mesa Redonda deste domingo, na TV Gazeta.

“A gente sabia da importância da vitória, só que não teve nenhuma euforia, colocamos o pé no chão. Claro que comemoramos bastante, mas colocamos o pé no chão e vamos trabalhar”, avaliou o meio-campista, reconhecendo a importância do triunfo para uma equipe que vinha de apenas quatro pontos conquistados nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Paulista..

“Você vir perdendo, empatar jogos, dava a impressão que não estávamos engrenando. Aí você consegue uma vitória no clássico contra o Palmeiras, na casa do adversário, ganha confiança para o resto da temporada”, continuou o jogador corintiano.

Thiaguinho ainda deu seu parecer sobre a polêmica envolvendo o centroavante Deyverson, do Palmeiras, expulso na fase final do Derby. Pouco depois de sofrer uma falta, o atacante cuspiu na cara do volante Richard, do Corinthians, e acabou expulso de campo.

“Tem milhões de crianças assistindo, não é uma atitude que deve se tomar. Ele se desculpou já também, se desculpou com o Richard, então acho que já entendeu que errou”, concluiu o jovem do Timão.