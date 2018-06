Técnico do sub-20 do Corinthians é chamado para a seleção

Além do lateral esquerdo Carlos Augusto, o Corinthians terá mais um representante na Seleção Brasileira Sub-20: o técnico Alvinegro, Eduardo Barroca, que assumiu o cargo após a ascensão de Dyego Coelho ao profissional. O treinador foi convocado para ser auxiliar-técnico de Carlos Amadeu no período de treinos entre os dias 25 de junho e 7 de julho, na Cidade do Galo, em Belo Horizonte.

“Toda convocação é uma oportunidade de crescer, porque você convive com jogadores e equipe de trabalho de diversos clubes. Também é importante para você aumentar o nível de exigência dentro do clube, pois você passa a ter outras referências”, comentou Barroca, que agradeceu ao Corinthians por o ter liberado para este período.

“Isso também acaba abrindo um caminho indireto para os jogadores do clube desejarem estar ali. Por fim, individualmente falando, é um reconhecimento pelo meu trabalho no clube. Esse convite só acontece quando você realiza algo no clube e isso só me motiva, cada vez mais, a buscar a excelência aqui no Corinthians”, complementou.

Barroca já vinha sendo convocado à Seleção Brasileira sub-20 desde antes de chegar ao Timão. No último mês de maio, ele fez parte da convocação que utilizou a estrutura do CT Dr. Joaquim Grava, casa corintiana. Esta é a terceira parte etapa de treinamentos da Seleção Brasileira, que se prepara para o Sul-Americano Sub-20 de 2019. A competição dará quatro vagas ao Mundial da categoria, também em 2019, e duas aos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.