Técnico do Santo André avalia ponto fraco do Corinthians, mas não se empolga

O Santo André tem a melhor campanha do Campeonato Paulista, com seis vitórias e uma derrota, e vai enfrentar o Corinthians, nesta quarta-feira, tentando manter a liderança do grupo B.

Convidado do programa Mesa Redonda da TV Gazeta no último domingo, o técnico Paulo Roberto Santos comentou sobre o Timão e os pontos fracos da equipe de Tiago Nunes. “O Corinthians agora está com um padrão completamente diferente e isso faz a equipe se expor defensivamente”, opinou.

“O time não joga com nenhum volante de origem, então quando se joga para o campo do adversário se expõe muito, principalmente sua primeira linha de quatro”, seguiu o técnico.

Paulo Roberto Santos também foi questionado sobre o momento do Timão, que vem de três rodadas sem vitória no Estadual.

“Logicamente que você sempre tem alguma coisa a tirar quando enfrenta uma equipe que vem de um momento como o Corinthians. Mas é o Corinthians né, você sabe que ressurge das cinzas. Então depende, as vezes em duas ou três partidas encaixam os resultados. Tem a parte positiva e negativa”, pontuou.

Corinthians e Santo André se enfrentam na próxima quarta-feira, na Arena de Itaquera, às 21h30 (Brasília), pela 8ª rodada do Campeonato Paulista.