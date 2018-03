Técnico do Paraguai nega pedido e Timão perde dupla em possível semi

Confira este e outros vídeos em

Caso passe pelo Bragantino e avance às semifinais do Campeonato Paulista, o Corinthians não poderá contar com os paraguaios Fabián Balbuena e Ángel Romero na próxima fase do Campeonato Paulista. Após um pedido feito pela diretoria, a única coisa que se conseguiu foi que a dupla se apresentasse apenas no dia 23, sexta-feira, permitindo que ambos disputassem o segundo jogo das quartas, contra o Bragantino.

“Fabián Balbuena e Ángel Romero estarão conosco para o amistoso contra os Estados Unidos. Eles não chegaram a pedir desconvocação, mas, sim, que os dois se apresentem no dia seguinte. Queremos os 23 jogadores treinando juntos. Além disso, temos o direito de contar com ambos, é Data Fifa”, comentou o técnico da seleção, Gustavo Morinigo, à Rádio ABC Cardinal, do Paraguai.

Como o duelo dos paraguaios com os Estados Unidos está marcado para o dia 27 deste mês, em Cary, eles certamente não poderiam estar presentes no duelo de ida da semifinal, que será realizado no fim de semana anterior, e provavelmente não chegariam a tempo da volta, pré-agendada para 28 ou 29 de março. Para a diretoria corintiana, porém, como os guaranis estão fora da Copa do Mundo, hvia a possibilidade de se conseguir uma liberação da dupla.

Cientes da situação, os dois receberam o presidente da Federação Paraguaia de Futebol, Robert Harrison, e do técnico da seleção, Gustavo Morinigo, que estiveram no estádio de Itaquera para acompanhar a partida contra o Deportivo Lara-VEN, na quarta-feira, pela segunda rodada do Grupo 7 da Copa Libertadores da América. Ambos, porém, deixaram o martelo ser batido pela parte diretiva.

Além deles, Carille já sabia que não poderá contar com o lateral direito Fagner, chamado à Seleção Brasileira para os jogos contra Rússia, no dia 23, e Alemanha, no dia 27, desde o segundo duelo das quartas até uma possível volta da semi. O jovem Mantuan, de 20 anos, será o substituto na função.

