Tchoca inicia recuperação, e Corinthians se reapresenta com foco no Barra pela Copa do Brasil

O elenco do Corinthians voltou aos trabalhos no CT Joaquim Grava nesta terça-feira, após um dia de folga, para abrir a preparação com foco no duelo contra o Barra, pela volta da quinta fase da Copa do Brasil, nesta quinta, às 19h30 (de Brasília). Nesta manhã, o clube contou com o retorno de João Pedro Tchoca às dependências do clube após passar por uma cirurgia.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Como foi o treino

O elenco do Corinthians iniciou o dia com um treino de força na academia, seguido de um aquecimento no campo. Logo depois, a comissão de Fernando Diniz comandou um trabalho de ataque contra defesa, a última atividade dos atletas que atuaram por mais de 45 minutos diante do São Paulo no último domingo, que foram para a parte interna para uma atividade regenerativa. O restante do elenco permaneceu no gramado para um jogo de enfrentamento em campo reduzido.

Desfalques e retornos

Sem atuar desde o dia primeiro de abril, João Pedro Tchoca realizou uma cirurgia para correção de hérnia inguinal na última sexta e vinha em repouso desde então. Nesta terça-feira, ele se reapresentou junto ao grupo para iniciar o processo de recuperação com o departamento de fisioterapia.

Além dele, o Corinthians segue com os desfalques de Kayke (cirurgia no joelho esquerdo), Charles (lesão no calcanhar direito) e Hugo (cirurgia no joelho direito). Por sua vez, Memphis segue em transição física após se recuperar de lesão na coxa.

Ausências diante do São Paulo por cumprirem suspensão, André e Allan reforçam o Corinthians contra o Barra.

Situação do confronto

No jogo de ida, disputado em Florianópolis, o Corinthians venceu o Barra por 1 a 0 e precisa apenas de um empate para garantir a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Caso seja derrotado por um gol de diferença, a classificação será decidida nos pênaltis.

Próximo jogo do Corinthians

Jogo: Corinthians x Barra (5ª fase da Copa do Brasil | Volta)

Data e hora: 14/05 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)