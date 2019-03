Substituto de Fagner no Corinthians não joga duas seguidas há mais de 10 meses

A convocação de Fagner pela Seleção Brasileira traz uma série de problemas a Fábio Carille. O lateral-direito é um dos pilares do Corinthians, tanto dentro quanto fora de campo, frequentemente é responsável pela braçadeira de capitão e tem vivido uma temporada bastante positiva.

Mas, talvez a maior lamentação dos corintianos sobre a ausência de Fagner esteja relacionada a insegurança com seu substituto natural: Michel Macedo.

O Brasil enfrentará o Panamá no sábado, em Portugal, e a República Tcheca, na casa do adversário, na terça-feira da semana que vem.

Já é certo que Fagner desfalcará o Timão nesta quarta, contra o Ituano, e no fim de semana, no primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paulista, diante da Ferroviária.

A parida de volta ainda não tem data marcada. Pode acontecer um ou dois dias após o último amistoso da Seleção. Com isso, a tendência é que o Corinthians só tenha seu lateral à disposição novamente em uma hipotética semifinal.

Essa situação coloca, inevitavelmente, uma atenção especial em cima de Michel Macedo, que em 2019 fez apenas dois jogos: contra Botafogo-SP e Oeste. Em ambos, o Corinthians venceu por 1 a 0.

Caso seja realmente utilizado em Itu, na última rodada do Estadual, Michel Macedo quebrará uma marca de pouco mais de 10 meses sem atuar por duas partidas seguidas. Ex-jogador do Las Palmas, o lateral não tem uma sequência desde os confrontos com Getafe e Eibar, pela Liga espanhola, em 6 e 12 de maio de 2018, respectivamente.

Convocado para os dois amistosos da Seleção Brasileira 🇧🇷, Fagner falou com exclusividade para a Corinthians TV. 👇🏽👇🏽👇🏽#VaiCorinthians pic.twitter.com/fO13w0QwKn — Corinthians (@Corinthians) March 18, 2019

A proximidade entre os desafios contra Oeste e Ituano também podem preocupar, pois a última vez que Michel Macedo precisou atuar em um período mais curto de recuperação aconteceu em março do ano passado, quando o Las Palmas enfrentou o Barcelona no dia 1º e o Celta de Vigo quatro dias depois.

Se a possibilidade de Fagner não jogar nenhuma partida das quartas de final do Paulistão pelo Corinthians se confirmar, o lateral do Corinthians ficará, ao todo, quatro partidas seguidas de fora.

Michel Macedo foi contratado pelo alvinegro da capital em agosto de 2018 e ficou seis meses apenas treinando no CT Joaquim Grava até receber sua primeira oportunidade.

O Corinthians volta aos trabalhos na tarde dessa terça-feira, quando Fabio Carille deverá esboçar a escalação para o confronto derradeira da primeira fase do regional. O Timão é líder do grupo C, com 18 pontos, apenas um a mais que a Ferroviária, que terá o Novorizontino pela rente, em Novo Horizonte.