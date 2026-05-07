STJD mantém punição, e André desfalca o Corinthians no Majestoso

O Corinthians não contará com o volante André no clássico contra o São Paulo, marcado para o próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) manteve a suspensão de dois jogos aplicada ao meio-campista após a expulsão diante do Vasco.

O recurso apresentado pelo departamento jurídico do clube alvinegro foi julgado pelo Pleno do STJD, em sessão realizada na sede da OAB, em Fortaleza, no Ceará. Por unanimidade, os auditores decidiram manter a punição ao jogador.

André havia sido enquadrado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), referente à prática de “jogada violenta”, após uma entrada forte em Thiago Mendes, ainda no primeiro tempo da partida contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. A jogada em questão culminou na expulsão direta do camisa 49.

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Na defesa apresentada pelo Corinthians, o clube reconheceu a intensidade do lance, mas argumentou que não houve conduta violenta suficiente para justificar a punição aplicada. Mesmo assim, os auditores acompanharam o voto do relator Luiz Felipe Bulus e mantiveram a suspensão de duas partidas.

ISSO É CORINTHIANS! ⚫⚪ A comemoração dos jogadores na noite de ontem após o apito final.#VaiCorinthians pic.twitter.com/d4PLxJfP8Y — Corinthians (@Corinthians) May 7, 2026



O volante já havia cumprido o primeiro jogo de gancho na rodada passada, diante do Mirassol. Agora, ficará fora também do Majestoso contra o São Paulo, desfalque importante para Fernando Diniz em um momento delicado da equipe na temporada.

E tem mais...

Além do caso de André, o Corinthians acompanha outra situação no STJD. O técnico Fernando Diniz será julgado nesta sexta-feira pelas declarações dadas após a derrota para o Mirassol. O treinador criticou a arbitragem na entrevista coletiva e pode ser suspenso por até seis partidas.

Situação do Corinthians

Líder do Grupo D da Libertadores com dez pontos conquistados, o Timão vive fase diferente no Brasileirão e precisa de uma vitória no Majestoso para sair da zona de rebaixamento. O Alvinegro é o 17º colocado, com apenas 15 pontos conquistados na competição.