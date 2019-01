Sornoza avisa que gosta de jogar na mesma posição de Jadson

Junior Sornoza, enfim, foi apresentado pelo Corinthians. O meia de 24 anos assinou contrato com validade até o fim de 2022 e concedeu sua primeira entrevista coletiva no CT Joaquim Grava. De cara, o equatoriano deixou claro que chega para ser opção na posição atualmente ocupada por Jadson no clube.

“Eu gosto de jogar centralizado. Falei com o professor também, ele falou comigo e estou aqui para ajudar meus companheiros e a equipe”, contou, sem revelar os detalhes do papo com Fábio Carille.

“Já conversei com ele, estou muito tranquilo. A confiança que ele me deu na chegada aqui espero que sirva para dentro de campo eu ajudar a todos”.

A preferência pelo setor do campo não quer dizer que Sornoza e Jadson não possam jogar juntos, até porque o meia brasileiro já atuou mais aberto com o próprio Carille. O esquema tática também pode favorecer para que a dupla atue lado a lado.

“A decisão é do professor. Nós, como jogadores, estamos aí para ajudar o time. Estamos trabalhando, temos um grande grupo, forte, e estamos trabalhando para demonstrar à torcida que temos um grande plantel para sonhar em ser campeão”, continuou Sornoza.

Nas duas últimas temporadas, o reforço corintiano defendeu o Fluminense. A decisão de se transferir para o alvinegro da capital paulista foi motivada pela grandeza do Corinthians, segundo o próprio Sornoza, o maior clube do Brasil.

“Estou muito feliz. Vim para cá porque é o maior clube do Brasil e espero ganhar títulos. Sou jogador muito jovem e espero fazer um grande trabalho e demonstrar porque confiaram em mim”, afirmou, sem esconder sua empolgação.

“Nas redes sociais, recebi muitas mensagens de bem-vindo. Essa torcida é maravilhosa, sempre está apoiando. Quero fazer um grande trabalho para não decepcionar o torcedor”, concluiu.

