Sócrates ganha tributo musical nesta terça, em Ribeirão Preto

Um dos grandes nomes do futebol brasileiro, Dr Sócrates, como era conhecido também por sua formação em medicina, completaria 65 anos nesta terça-feira, dia 19 de fevereiro. Em uma homenagem a toda sua trajetória e para marcar a data, um Tributo Musical acontecerá no Kauai Sports em Ribeirão Preto, São Paulo, com a participação de artistas e amigos da família do jogador.

A celebração acontece a partir das 20h (de Brasília) e traz o músico e compositor Dedê Cruz recebendo convidados especiais como Bueno, Regina Dias, Antônio Alexandre, Alessandra Ramos, Fulô, Dimi Zunquê, Paulinho Brasília, Márcio Coelho e Ana Favareto, em uma apresentação que une ritmos como MPB, Samba, Chorinho, Pop e instrumental.

Cruz ainda faz o relançamento do CD autoral “Movimentos das Artes” que conta com 14 músicas que foram compostas e gravadas em parceria com Sócrates. “Vamos reunir amigos, familiares e também fãs para celebrar a história e as conquistas que ele teve em vida. Será um momento muito especial para todos com muita música, prosa, versos e alegria de viver, características do próprio Magrão”, comentou Raimar, irmão de Sócrates.

O evento terá couvert artístico no valor de 20 reais e acontece no restaurante do complexo esportivo.

Muita bola em jogo

A carreira de Sócrates começou no campo do Botafogo de Ribeirão Preto. Foi lá que, mesmo dividindo o seu tempo com a faculdade de Medicina, o menino de 17 anos começou a brilhar e ajudou o time a conquistar a Taça Cidade de São Paulo em 1977. Porém, um ano depois foi que sua carreira ganhou grande relevância após a transferência para o Corinthians.

No time da capital fez parcerias no ataque com Geraldão, Palhinha e Walter Casagrande e, esteve presente nas conquistas de três títulos estaduais. Já convocado para a Seleção Brasileira, participou da Copa do Mundo de 1982 – quando marcou dois gols contra as equipes da Itália e da seleção soviética – e também da edição de 1986 no México. Magrão – como também era conhecido – antes de encerrar a carreira ainda jogou pelo Flamengo e Santos, onde encerrou sua carreira em 1989. O ex-atleta ainda foi escritor, pintor e compositor.