Site vaza camisas do Corinthians em homenagem a Ronaldo e Gaviões

O Corinthians já tem definidas suas novas camisas para a temporada. Em lembrança a efemérides completadas em 2019, o Alvinegro vai homenagear o ex-atacante Ronaldo e a principal torcida organizada do clube, Gaviões da Fiel. O vazamento saiu no site FootyHeadlines, especializado em uniformes de clubes de futebol. A Gazeta Esportiva havia sido informada em 2018 sobre a intenção de homenagear o cinquentenário da Gaviões.

O uniforme número 1 voltará a ter listras, assim como tinha na época em que Ronaldo fez sua estreia pelo clube, em 2009. Um pouco mais finas e menos numerosas do que as daquela ocasião, as pequenas faixas ficaram famosas por causa das conquistas do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil naquela temporada.

Além dos títulos conquistados, o ex-centroavante é visto como um ponto de mudança no clube extra-campo, ajudando na prospecção de novos patrocinadores e na construção do CT Joaquim Grava, uma revolução em infraestrutura comparado ao Parque São Jorge.

O número 2, ainda que extra-oficialmente, faz referência ao aniversário de 50 anos da Gaviões da Fiel, maior e mais antiga torcida organizada do clube. A manga tem duas listras brancas, semelhante às camisas utilizadas pela torcida nas arquibancadas. Não há as tradicionais listras verticais na cor branca.

Ainda não há previsão exata do lançamento, mas ele deve ocorrer no mês de maio, costumeiramente usado para as estreias de novas camisas. O terceiro uniforme segue sendo em homenagem a Ayrton Senna, preto com detalhes em dourado, lançado no segundo semestre do ano passado.