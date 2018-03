Sidcley tem conversa com Carille e deve estrear contra o Mirassol

O Corinthians voltou aos trabalhos na manhã desta segunda-feira após o empate em 1 a 1 com o Santos, no último domingo, no estádio do Pacaembu. Enquanto os titulares permaneceram nas dependências internas do CT Joaquim Grava realizando um trabalho regenerativo, os reservas e aqueles acionados no decorrer do clássico foram a campo e participaram de uma atividade sob forte o forte sol que pairou na capital paulistana.

O grande destaque do dia foi Sidcley. O lateral-esquerdo mostrou segurança tanto nas atividades em campo reduzido, quanto no coletivo disputado nesta segunda-feira. Durante uma das pausas para hidratação, o técnico Fábio Carille, inclusive, conversou com o jogador em particular, parecendo dar algumas instruções ao novo reforço do Timão.

A tendência é que Sidcley esteja entre os titulares no duelo desta quarta-feira, contra o Mirassol, às 21h45 (de Brasília), na Arena Corinthians. Como Gabriel terá de cumprir suspensão, Maycon, que vinha sendo improvisado na lateral, deverá ser reposicionado para o meio-campo, deixando a vaga livre na lateral-esquerda.

A atividade desta segunda-feira foi separada em duas partes. Na primeira, os jogadores foram divididos em quatro times que se enfrentavam periodicamente em dois campos reduzidos. Os atletas podiam dar apenas dois toques na bola e buscar os gols formados por dois cones.

Logo em seguida o grupo participou de um coletivo em um campo que não contava com as grandes áreas. Os atletas formaram duas equipes de 11 jogadores, no entanto, Emerson Sheik acabou levando um pisão no pé esquerdo e teve de deixar o gramado mais cedo que os demais. Desta maneira, Danilo passou a atuar como coringa, podendo colaborar para ambos os lados.

O time de colete azul foi formado por Caíque; Juninho Capixaba, Carlos, Marllon e Léo Príncipe; Paulo Roberto e Jean; Lucca, Matheus e Sheik; Danilo. Já a equipe sem colete contava com Walter; Mantuan, Léo Santos, Pedro Henrique e Sidcley; Ralf e Warian; Pedrinho, Mateus Vital e Jr Dutra; Kazim.

O Corinthians volta a treinar nesta terça-feira, às 15h30 (de Brasília), dia em que Fábio Carille realizará os últimos ajustes para o penúltimo duelo da primeira fase do Paulistão. Uma vitória sobre o Mirassol garante a equipe alvinegra nas quartas de final do campeonato.