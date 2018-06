Sheik pede calma com Loss e crê em ajustes na parada para a Copa

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O técnico Osmar Loss tem recebido uma série de apoios no início ruim da sua caminhada como técnico do Corinthians. Depois de ser bancado no cargo pelo diretor de futebol do clube, Duílio Monteiro Alves, ele ouviu do atacante Emerson Sheik, nome mais experiente do grupo, palavras elogiosas à sua capacidade.

“Todas as mudanças que existem, seja no Corinthians ou em qualquer outro clube, no início há uma certa dificuldade de encaixar por uma série de motivos. Nós, atletas, estamos conversando muito e todos confiantes no trabalho do nosso treinador. Tem o apoio do grupo”, assegurou o atacante de 39 anos, relevando o fato de ser apenas o segundo emprego formal de Loss como técnico principal de uma equipe.

“O Loss é um treinador inteligente, competente e não é porque não tem uma certa experiência em dirigir equipes principais que não está capacitado. Tem toda a nossa confiança”, avaliou o camisa 47. Dono de vínculo apenas até o final deste mês, mas prestes a renová-lo, Sheik confia em melhora do grupo durante a parada para a Copa do Mundo.

“Vai ter a parada agora da Copa do Mundo e ele vai ter tempo para treinar o time, expor suas ideias e, aí sim, colocar o seu trabalho em prática como todos esperam”, afirmou Sheik, que, assim como o comandante, ainda tem um compromisso antes desse intervalo: o duelo frente ao Bahia, na quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Fonte Nova.

Depois do embate em Salvador, os jogadores terão dez dias de férias, com reapresentação marcada para o dia 25, no CT Joaquim Grava. A partir dali, serão 23 dias de preparação até o retorno das competições oficiais, no dia 18, contra o Botafogo, na Arena Corinthians.