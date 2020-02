Sexta do Corinthians tem treino leve, Ramiro no campo e Yony com diagnóstico

O Corinthians terá o fim de semana de folga e bastante tempo para se preparar para o duelo com o Novorizontino, agendado para o dia 7. Por isso, Tiago Nunes poderá dosar os trabalhos, recuperar os mais desgastados, além de promover os ajustes necessários.

Nesta sexta-feira, os jogadores ficaram no campo por pouco menos de uma hora. Depois, passaram por exames oftalmológicos e de ouvido, nariz e garganta junto aos profissionais do Hospital CEMA.

Bruno Méndez e Michel fizeram fortalecimento na academia. A dupla antecipou os exames neurológicos pelos quais todos os atletas terão de ser submetidos. Éderson, último reforço a chegar, também trabalhou à parte.

Só o susto

Yony González, que tinha uma suspeita de lesão na coxa esquerda, não preocupa. Segundo o clube, o atacante sofre apenas por dores no local e, por isso, ficou na fisioterapia nesta sexta. A previsão é que o colombiano volte a treinar no campo na segunda-feira.

Lesionados

Danilo Avelar, Léo Santos e Ramiro seguem na luta para ficar à disposição de Tiago Nunes. O trio fez treinos específicos e individualizados. Destaque para Ramiro, que correu em volta do campo, trabalhou com bola junto a um dos preparadores físicos do clube, deu piques e mostrou que está mais perto do retorno. Nenhum dos três, porém, deve ser opção contra o Novorizontino.

Programação

O Corinthians agora volta ao CT apenas na segunda-feira. Todo o grupo ganhou folga nesse fim de semana.