Sétimo lugar do Brasileiro pode render bolada ao Corinthians

O Corinthians já conquistou seu principal objetivo no Campeonato Brasileiro: a vaga para a disputa da Copa Libertadores. Mesmo assim, a última rodada pode ser lucrativa para o bolso do Timão. Isso porque, a manutenção do lugar na tabela renderá uma bolada a mais em premiação.

No total, o 7º colocado receberá R$ 23,1 milhões, contra R$ 21,4 milhões do 8º, ou seja, R$ 1,7 milhão a mais. O valor estará em jogo no confronto do Alvinegro contra o Fluminense, neste domingo às 16h (Brasília), em São Paulo.

O Timão ocupa o 7º lugar, com 56 pontos, mas precisa vencer para garantir o posto. A equipe gaúcha, que aparece na 8ª posição, soma 54, mas tem um número maior de vitórias e levará a melhor em caso de empate de pontos.

Na última rodada, o Internacional enfrenta o Atlético-MG no Beira-Rio. Em caso de empate ou derrota colorada, a vaga é do Corinthians. Caso os gaúchos vençam, os paulistas também precisarão ganhar para garantir o 7º lugar.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com