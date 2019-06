Sem Vagner Love, Corinthians pode ter estreante contra o Cruzeiro

O Corinthians finalizou na tarde desta sexta-feira a preparação para enfrentar o Cruzeiro, neste sábado, às 19h (de Brasília), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. As maiores novidades ficaram pela ausência de Vagner Love na lista de relacionados para encarar os mineiros, enquanto o atacante Everaldo viaja com o elenco e pode fazer a sua estreia.

Preservado por causa de dores na panturrilha da perna direita, Love ficará fora da partida e deve dar lugar a Gustagol no comando do ataque corintiano. Como o treino foi fechado à presença da imprensa, não se sabe qual foi a escalação treinada por Fábio Carille.

De acordo com o site oficial do clube, o treinador comandou uma atividade tática visando movimentações de jogo e também o posicionamento na parte defensiva e ofensiva. Em outra parte da atividade, o elenco aprimorou finalizações e jogadas laterais, além de fundamentos entre defensores.

Além de Love, não estão à disposição o zagueiro Manoel, que pertence ao Cruzeiro e não pode atuar, Cássio, Fagner, Pedrinho e Mateus Vital, servindo à Seleção Brasileira (os dois primeiros a principal, os dois últimos a sub-23). O Timão é o nono colocado do Brasileiro, com 11 pontos conquistados.

Veja os 23 jogadores relacionados para a partida:

Goleiros: Caique e Walter

Laterais: Michel, Carlos Augusto e Danilo Avelar

Zagueiros: Henrique, Marllon, Bruno Méndez e Pedro Henrique

Volantes: Gabriel, Ralf, Matheus Jesus, Richard, Ramiro e Junior Urso

Meias: Sornoza, Jadson e Régis

Atacantes: Boselli, Gustavo, Clayson e Everaldo