Sem marcar há 19 jogos, Romero revê série que o fez goleador no 1º turno

O atacante Ángel Romero passa por uma seca de gols, que assola boa parte dos atletas da sua posição no Corinthians. Sem balançar a rede adversária desde o dia 1º de agosto, o paraguaio está prestes a completar 20 partidas passando em branco, mas terá pela frente uma sequência que impulsionou o seu primeiro turno de Campeonato Brasileiro, logo após a retomada da Copa do Mundo.

Passada a disputa do Mundial, na Rússia, o Timão teve pela frente a mesma série de jogos encarada em julho, quando enfrentou Botafogo, São Paulo, Cruzeiro e Vasco. Um dos líderes da equipe, Romero tomou o protagonismo para si em meio à conturbada saída do meia Rodriguinho, anotou uma vez contra os botafoguenses, duas vezes contra os mineiros e três vezes contra os vascaínos, totalizando seis gols em quatro jogos.

O camisa 11 ainda manteve a sequência fazendo o tento do 1 a 0 sobre a Chapecoense, na Arena, mas essa partida era válida pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Essa foi, por sinal, a última ocasião em que ele foi às redes rivais, iniciando o longo jejum que o acompanha no momento. Ainda assim, o atacante é o vice-artilheiro do clube na temporada com 12 gols marcados, três a menos do que o líder Jadson.

Essa não é, porém, a pior série sem gols marcados por Romero. Peça importante na conquista do Campeonato Brasileiro do ano passado, ele só marcou em três ocasiões, justamente nos clássicos disputados como mandante. O “problema”, porém, foi que, enquanto recebeu Santos e São Paulo na quarta e na sexta rodada do torneio, o Timão só foi ser anfitrião frente ao Palmeiras na 32ª jornada.

Presente em quase todos aqueles jogos, Romero totalizou 23 jogos sem anotar um número a mais para a sua conta, compensando o intervalo com o gol inaugural no Derby, vitória marcante na arrancada para a conquista do heptacampeonato brasileiro. A comemoração, talvez até mais marcante, foi realizada com uma “selfie” dentro do gramado.

Na expectativa para saber se Romero findará a seca, o Timão se reapresenta na tarde desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, e terá uma semana de preparação até encarar o Botafogo, às 17h (de Brasília) do domingo, no Engenhão, em duelo válido, justamente, pela 32ª rodada do Brasileiro.