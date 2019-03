Sem lesão, Cássio depende de treinos para jogar contra a Ferroviária

O goleiro Cássio não teve lesão diagnosticada na região do quadril, motivo da sua substituição na partida contra a Ferroviária, no domingo, em Araraquara. O jogador dependerá agora da presença no treino de terça-feira, no CT Joaquim Grava, para saber se estará à disposição do técnico Fábio Carille no duelo da quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra a mesma adversária, pela volta das quartas de final do Campeonato Paulista.

O jogador sentiu o incômodo ainda no primeiro tempo do embate no interior, deslocando-se dentro da área para achar um melhor posicionamento. Depois de pedir atendimento, tentar se alongar e mostrar diversas vezes o incômodo, ele acabou substituído por Walter no intervalo.

De acordo com o Alvinegro, o arqueiro vai passar por avaliações diárias para saber a evolução do quadro. Ainda que não haja lesão, a dor no local pode limitar os movimentos e impedir que ele entre em campo no duelo decisivo. Para isso, um trabalho no gramado nesta terça será decisivo para o veredito.

Caso Cássio não consiga entrar em campo, quem estará no gol será Walter, reserva dele desde 2013. O jogador, que deve ser liberado pelo Alvinegro ao final do seu vínculo, nesta temporada, fez sua estreia oficial na temporada justamente contra a Ferroviária.