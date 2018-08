Sem Jonathas, Loss relaciona 23 jogadores para encarar o Paraná

O técnico Osmar Loss relacionou 23 jogadores para a partida contra o Paraná, neste sábado, e confirmou o desfalque do centroavante Jonathas. O jogador, que tinha boas chances de iniciar a partida frente aos paranaenses e até de pintar entre os titulares para a volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América, contra o Colo-Colo, não treinou por causa de dores na coxa direita e foi vetado pelo departamento médico.

Com isso, o Timão deve encarar os paranistas com Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Henrique e Danilo Avelar; Ralf e Douglas; Pedrinho, Jadson e Clayson; Roger. A escolha, aliás, confirma a importância do embate frente aos curitibanos, mesmo poucos dias antes de um mata-mata continental.

De olho também em ganhar moral para o decisivo duelo contra o Colo-Colo, na quarta-feira, pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América, o Timão acredita que um triunfo frente aos paranistas é fundamental para fazer a equipe retomar sua confiança.

Além de Jonathas, o outro desfalque da equipe fica pelo volante Renê Júnior, que passou por uma cirurgia no joelho esquerdo no mês passado e só volta a atuar em 2019. Sérgio Díaz, contratado no início do mês, ainda busca recuperar sua melhor forma física. O restante ficou fora por opção.

Veja a lista dos 23 jogadores relacionados:

Goleiros: Cássio e Walter

Laterais: Fagner, Mantuan, Danilo Avelar e Carlos

Zagueiros: Henrique, Léo Santos, Pedro Henrique e Marllon

Volantes: Douglas, Gabriel, Ralf e Thiaguinho

Meias: Jadson, Mateus Vital, Araos e Pedrinho

Atacantes: Danilo, Roger, Emerson Sheik, Clayson e Matheus Matias