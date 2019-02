Sem Jadson, Carille divulga relacionados para encarar o Avenida

O Corinthians divulgou na tarde desta terça-feira a lista de atletas relacionados para a partida contra o Avenida-RS, pela segunda fase da Copa do Brasil. O maior desfalque para o duelo de quarta, às 21h30 (de Brasília), na Arena, será o meia Jadson. Em processo de fortalecimento para acabar com dores no joelho, ele só deve voltar ao time daqui a dez dias.

Em campo, o torcedor corintiano que comprar ingresso para o embate poderá ver o time que iniciou o clássico com o São Paulo, no último domingo, e terminou o Majestoso com uma vitória por 2 a 1, ganhando fôlego para o restante da temporada.

Ou seja, o Timão terá: Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf; Pedrinho, Junior Urso, Sornoza e Clayson; Gustagol. A formação foi separada por Carille em trabalho tático realizado bem distante de onde ficou a imprensa no CT Joaquim Grava.

As outras ausências dentre os inscritos são o goleiro Caíque França, o zagueiro Marllon e o meia Araos, todos por opção técnica, o volante Gabriel, que fará uma cirurgia para corrigir uma desinserção de tendão na coxa direita nesta quarta, e o atacante Romero, que segue em imbróglio jurídico a respeito da renovação do seu contrato.

Confira a lista de jogadores relacionados pelo Corinthians:

Goleiros: Cássio e Walter

Laterais: Fagner, Michel, Danilo Avelar e Carlos Augusto

Zagueiros: Henrique, Léo Santos, Manoel e Pedro Henrique

Volantes: Júnior Urso, Ralf, Ramiro e Richard

Meias: Pedrinho, Sornoza e Mateus Vital

Atacantes: Boselli, Clayson, Díaz, Gustagol, Gustavo Silva e Vagner Love