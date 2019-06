Sem Clayson, Michel e Romero, Corinthians treina após folga prolongada

O Corinthians está de volta aos trabalhos depois da folga prolongada para a disputa da Copa América. Nesta segunda-feira, os comandados de Fábio Carille treinaram no CT Joaquim Grava com três desfalques principais: o atacante Clayson, o lateral direito Michel Macedo e o ponta Ángel Romero.

Enquanto Clayson (fortalecimento muscular) e Michel Macedo (recuperação de lesão) ficaram na parte interna do centro de treinamentos, Romero é esperado nesta terça-feira no Corinthians. O paraguaio tem contrato com o Timão até 14 de julho e deverá treinar normalmente até o restante do acordo.

Vale ressaltar que quem também não esteve presente foi Sergio Díaz. O jogador já rescindiu seu contrato de empréstimo e não defende mais o clube paulista.

Depois de um trabalho de aquecimento em um dos campos do CT, Fábio Carille levou seus comandados para outro gramado do centro de treinamentos e deu início a uma atividade coletiva, enquanto os goleiros realizavam trabalhos separadamente.

No coletivo, Carille entregou coletes azuis para Ramiro, Manoel, Henrique e Avelar; Ralf, Júnior Urso, Pedrinho, Mateus Vital e Everaldo; Vagner Love, enquanto os coletes cinzas ficaram para Bruno Méndez, Marllon, Pedro Henrique e Carlos Augusto; Matheus Jesus, Gabriel, Régis, Araos e Jadson; Boselli. De colete laranja, atuando como ‘coringas’ na atividade, estavam Sornoza e Gustagol.

Renê Júnior

De início, Renê Júnior não havia aparecido no CT Joaquim Grava. No entanto, ao longo das atividades, o volante veio a campo e treinou separadamente do restantes dos companheiros, fazendo trabalho específico com o departamento de fisioterapia do Corinthians.

Anteriormente, em entrevista coletiva, o preparador Walmir Cruz determinou que até esta terça-feira, Renê Júnior deve ser entregue ao departamento físico do Timão.

“Amanhã (terça-feira) será entregue ao pessoal da preparação física pra fazer os treinos normais. Jogar ou não no Sub-23, estamos aguardando a resposta dele e a necessidade de fazer os jogos por lá, até porque o Sub-23 exige bastante. Vamos ver se vale a pena mesmo colocá-lo ou não. Estamos olhando com muito carinho para que possa voltar e voltar bem, para nos ajudar dentro de campo”, afirmou.

* Especial para a Gazeta Esportiva