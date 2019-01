Se na Arábia sobrava tempo, no Corinthians Carille não terá moleza

Fábio Carille deixou o Corinthians em maio, pouco depois de levar o Timão ao título do Campeonato Paulista em cima do Palmeiras, em pleno Allianz Parque. Sua estreia no Al Wehda, porém, só aconteceu dia 13 de setembro, pela segunda rodada da Premier League da Arábia Saudita.

No curto período de trabalho na Ásia, Carille esteve à beira do campo em apenas 12 jogos e teve uma média de sete dias para treinar seus jogadores entre um compromisso e outro. O Al Wehda chegou a ter intervalos de 10, 11 e até 12 dias para a partida seguinte.

De volta ao apertado calendário brasileiro, o sucessor de Jair Ventura não terá moleza desde o início. A apresentação do elenco e da comissão técnica está marcada para o dia 3 de janeiro. A partir daí, serão 17 dias de pré-temporada no CT Joaquim Grava. Um amistoso contra o Santos, dia 13, na Arena – esse já confirmado –, e outro ainda a ser definido, mas com previsão para acontecer dia 16, serão os únicos testes antes do Campeonato Paulista.

Dada a estreia no Estadual, diante do São Caetano, dia 20, em Itaquera, o Corinthians emendará uma sequência de 12 confrontos amontoados. Destaque para o primeiro desafio na Copa Sul-Americana, contra o Racing-ARG, agendado para o dia 14 de fevereiro, apenas dois dias antes do clássico com o São Paulo.

A estrei na Copa do Brasil também pode ser um problema. O Timão terá de visitar o Ferroviário no Ceará quatro dias depois do Derby com o Palmeiras no Allianz Parque e com o agravante da partida pelo torneio nacional ser eliminatória em jogo único.

Se mesmo assim os corintianos avançarem à segunda fase da Copa do Brasil, a primeira semana livre de Fábio Carille nesse seu retorno ao Alvinegro do Parque São Jorge, a princípio, só acontecerá entre os jogos contra São Bento e Santos, marcados para os dias 2 e 10 de março, respectivamente.

Como a Conmebol ainda não divulgou a tabela da segunda fase da Copa Sul-Americana e a CBF o mesmo em relação à terceira fase da Copa do Brasil, poder ser que a tão desejada semana livre do Corinthians seja postergada ainda mais.

Veja a tabela do Corinthians até a provável primeira semana livre de 2019:

Janeiro

03 – Apresentação do elenco

13 – Amistoso com o Santos (casa)

16 – Possível amistoso (adversário e local a definir)

20 – São Caetano (casa)

23 – Guarani (fora)

27 – Ponte Preta (casa)

30 – Red Bull (casa)

Fevereiro

02 – Palmeiras (fora)

06 – Ferroviário-CE (fora)

10 – Novorizontino (fora)

14 – Racing-ARG (casa)

16 – São Paulo (casa)

20 – Possível jogo da 2ª fase da Copa do Brasil

24 – Botafogo (fora)

27 – Racing-ARG (fora)

Março

02 – São Bento (fora)

10 – Santos (casa)